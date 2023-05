Baiardo | “Ho tre foto di Berlusconi insieme a Giuseppe Graviano | le ho scattate io nel ‘92”

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023) Immagini potenzialmente esplosive, mai mostrate a nessuno, ma che potrebbero mettere in seria difficoltà le persone ritratte e non solo: torna a parlare Salvatore, il fiancheggiatore del boss di Brancacciosentito dai pm fiorentini più volte nell’ultimo anno nell’ambito delle indagini sui mandanti occulti delle stragi del ’93. E dice di essere in possesso di tregrafie, tutteda lui nella primavera del 1992 in un bar sul lago d’Orta, che ritraggono e Silvio, il bosse il generale dei carabinieri Francesco Delfino. “Se non va tutto come deve andare nel mio libro usciranno le”, fa sapere l’ex factotum dei boss. Secondo il suo racconto a Report, anche Paolo ...