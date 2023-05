(Di martedì 23 maggio 2023) La Regionena avvia il percorso per rendere concrete le misure, previste nell’ultima legge finanziaria, per. L'articolo .

... 23 maggio 1992' con Ivan Di Noia, cui hanno assistito tutte le scuole del progetto 'sentinelle della legalità' in videoconferenza nazionale. Una rappresentazione teatrale peri ...La Regione Siciliana avvia il percorso per rendere concrete le misure, previste nell'ultima legge finanziaria, perallo sport. L'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha predisposto e pubblicato, infatti, l'avviso rivolto alle associazioni e società dilettantistiche ...... ha parlato della crescita del tennis attuale e di tantitalenti. Ecco le sue parole ai ...a credere in questa cosa e in tanti pensano che Rune presto possa raggiungere o quanto meno...

Avvicinare i giovani allo sport. In Sicilia voucher per incentivare la partecipazione a corsi e attività sportive per gli under 16 Orizzonte Scuola

La Regione Siciliana avvia il percorso per rendere concrete le misure, previste nell’ultima legge finanziaria, per avvicinare i giovani allo sport. L'assessorato regionale del Turismo, dello sport e ...#Vivi” sostenuto da Fondazione Carispezia, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani spezzini alle tematiche della prevenzione di ogni forma di dipendenza (da sostanze stupefacenti, alcol, gioco ...