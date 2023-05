Autonomia differenziata | le criticità che rischiano di aumentare le distanze tra regioni ricche e povere

(Di martedì 23 maggio 2023) La nota di lettura del Servizio bilancio del Senato ha messo in luce diversi aspetti del disegno di legge sulle autonomie regionali, chedi tagliare le risorse per lepiùo far lievitare gli oneri per il bilancio dello Stato

Pian piano, in silenzio, le leve fondamentali per portare a compimento l'e il trasferimento di ben 23 competenze statali alle due Regioni, stanno finendo nelle mani degli '...... contro il codice appalti, il decreto Cutro e il progetto di, per l'abolizione dell'Iva e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità, per la detassazione di pensioni e le ...contro il progetto di. per l'abolizione dell'IVA e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità. per la detassazione delle pensioni e le minime a 1000 euro. per 1 milione ...

Autonomia differenziata, le criticità che rischiano di aumentare le distanze tra regioni ricche e ... Il Sole 24 ORE

La nota di lettura del Servizio bilancio del Senato ha messo in luce diversi aspetti del disegno di legge sulle autonomie regionali, che rischiano di tagliare le risorse per le regioni più povere o fa ...Con chi ce l’hanno i leghisti Con il Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, accusato di aver redatto un dossier critico sulle implicazioni finanziarie dell’autonomia differenziata delle ...