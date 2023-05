Auto e assicurazione cointestata? È possibile | ma non sempre conviene

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023) Quando c’è di mezzo di un’e RCfunzionano normalmente o ci sono condizioni particolari riservate airi del veicolo? Proviamo a rispondere a una domanda che non solo è comune tra chi non abbia grande familiarità con il mondo delle assicurazioni, ma è diventata negli anni tra le più rivolte agli agenti assicuratori in virtù del numero crescente dimobilisti che per risparmiare sulle spesedecidono di condividerle, cointestando l’appunto. Prima di capire che cosa sono, come funzionano, quando e se convengono le assicurazionicointestate, vale la pena chiarire del resto che, sì, com’ècondividere la proprietà di un’...