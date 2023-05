Autista perde il controllo del bus e finisce fuori strada

Dodici persone sono rimaste ferite dopo che un autobus ha perso il controllo e si è scontrato con un muro. E' successo in Israele. 23 maggio 2023... che hanno innanzitutto messo in sicurezza l'auto mentre l'era assistito dal personale sanitario del Suem . Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora , ...... ma Durantetragicamente anche la moglie, Amabile Catellani, sfollata con la famiglia a ... Amabile muore nell'esplosione mentre è in automobile "con la figlia e l'Erminio Lodesani, che ...

Bus fuori controllo: abbatte un semaforo e finisce fuori strada Today.it

Dodici persone sono rimaste ferite dopo che un autobus ha perso il controllo e si è scontrato con un muro. E' successo in Israele.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...