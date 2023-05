Aurelio De Laurentiis sempre più al centro della Serie A

(Di martedì 23 maggio 2023) Deper tv diA MF, di Nicola Carosielli, pag. 15 La voglia diDedi rivoluzionare il mondo del calcio prosegue senza sosta. Dopo aver compiuto l’impresa sul campo, facendo ritornare il tricolore a Napoli dopo 33 anni con una strategia di efficienza finanziaria, il numero unoFilmauro punta ora al modello di trasmissione, e quindi di intrattenimento, del calcio italiano. In un’intervista al Financial Times, Deha dichiarato che la legaA dovrebbe decidere di prendere il controlloproduzione tv dei match per poi trasmettere le gare tramite piattaforme consolodiate come Amazon o Netflix. «Servirebbe mettere insieme Amazon, Apple, Netflix, Paramount Plus e Discovery Hbo, dire che la ...

