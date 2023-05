Attivisti di Ultima Generazione in azione | Imbrattano di fango il Senato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023) Un gruppo didel collettivo ambientalistaha colpito ancora a Roma, questa volta mirando la facciata delcon dele urlando slogan per la transizione ecologica. Inoltre, due donne si sono spogliate e cospargendosi di, protestando per quanto accaduto in Emilia Romagna. Sia la Polizia che i Carabinieri sono intervenuti, portando alcuni di loro in caserma. Questo è solo l'ultimo di una serie di attacchi che hanno visto come vittime i monumenti della città di Roma e i suoi monumenti. Scopri di più sull'ultimo attacco deglidileggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Glidi ...