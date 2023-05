Attacco al Pentagono | così la foto fake dell' ai ha mandato in tilt Wall Street

(Di martedì 23 maggio 2023) Unmontaggio con una finta esplosione delche, diventando virale in pochi attimi, haingli investitori diper dieci interminabili minuti. L'intelligenza artificiale indiziata principale.

Attacco al Pentagono: cosa sappiamo della fake news diffusa su Twitter WIRED Italia

