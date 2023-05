ATP Ginevra 2023 | Stefano Travaglia lotta ma non basta | Griekspoor si impone in due set

(Di martedì 23 maggio 2023)si arrende al primo turno del torneo ATP 250 dial cospetto di Tallon. L’azzurro, tornato a giocare una partita del circuito maggiore dopo oltre un anno (primo turno di Marrakech ad aprile 2022) è protagonista di una buona prova, ma va ko con il punteggio di 7-5 7-6 in un’ora e tre quarti, dimostrando comunque di poter tornare ad occupare posizioni più consone nel ranking rispetto al numero 282 che si ritrova etichettato. Per l’olandese ci saranno gli ottavi di finale contro il cileno Nicolas Jarry. I primi sette giochi sembrano parlare di una partita senza alcuno scossone, ma le cose cambiano d’improvviso.incappa in un turno di servizio con qualche errore di troppo e concede ala chance per servire per il set. L’olandese è ...

In vista del Roland Garros, il finalista dell'edizione 2022, Casper Ruud ha deciso di prendere parte al torneo250 di. Un ulteriore test per migliorare la condizione in vista della seconda prova Salm dell'anno. In Svizzera sfiderà all'esordio uno tra J. J. Wolf e Hugo Dellien. Intanto, ha parlato, ...ITALIANI IN CAMPO MARTEDì 23 MAGGIO 2023, primo turno: Travaglia - Griekspoor, ore 13 circa, Center Court, diretta TV Supertennis e app SuperTennix., secondo turno: Cecchinato ...Tra loro, solo Cecchinato è in campo questa settimana e oggi nell'di(terra) affronta al 2° turno il cinese Wu. Tra le donne, esordio vittorioso per Martina Trevisan nel Wta 250 di Rabat (...

ATP Ginevra, il tabellone: Ruud e Fritz guidano il seeding. Presenti Zverev e Dimitrov, Cecchinato tiene alta la bandiera azzurra Ubitennis

