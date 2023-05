ATP Ginevra 2023 | Cecchinato esce al secondo turno | sconfitta in due set con il cinese Wu

(Di martedì 23 maggio 2023) Si ferma alil cammino di Marconel torneo ATP di. Il tennista siciliano è stato sconfitto dalYibing Wu, numero 59 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-3.ha sicuramente dei rimpianti visto che era avanti nel tie-break del primo set e di un break nel. Il nativo di Palermo ha faticato soprattutto con la seconda di servizio, vincendo solo il 35% dei punti con questo colpo, concedendo anche nove palle break al. Wu ha fatto qualcosa di meglio al servizio, vincendo un punto su due quando ha servito la servito la seconda. Nel primo set dopo un iniziale equilibrio, arriva il break di Wu nel quinto gioco., però, ria reagire e strappa ...

Marco Cecchinato è stato sconfitto dal cinese Yibing Wu nel secondo turno dell'250 di2023 , torneo in programma sulla terra rossa elvetica. 7 - 6(5) 6 - 3 il punteggio dell'incontro, in cui Cecchinato si è arreso dopo 1h35 e con qualche rimpianto visti i troppi ...Zverev invece, dopo aver perso il primato da numero 1 di Germania (superato da Struff), arriva acon alle spalle una stagione sul rosso che fino ad ora non ha convinto molto. È stato ...Il giudice di sedia della partita tra il francese e il serbo prende una decisione ...

ATP Ginevra, il tabellone: Ruud e Fritz guidano il seeding. Presenti Zverev e Dimitrov, Cecchinato tiene alta la bandiera azzurra Ubitennis

Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Ginevra. Il tennista siciliano è stato sconfitto dal cinese Yibing Wu, numero 59 del mondo, in due set con il punteggio di ...Marco Cecchinato è stato sconfitto dal cinese Yibing Wu nel secondo turno dell'ATP 250 di Ginevra 2023. 7-6(5) 6-3 il punteggio dell'incontro. La cronaca.