Atletica | Meeting Savona 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di martedì 23 maggio 2023) Mercoledì 24 maggio andrà in scena ildi, tradizionale evento dileggera dedicato alla memoria di Giulio Ottolia. L’evento del World Continental Tour si preannuncia altamente spettacolare, con la presenza di tante stelle del panorama italiano e internazionale. Riflettori puntati su Filippo Tortu, che correrà i 100 metri dopo essersi esibito sul mezzo giro di pista a Nairobi e in staffetta a Firenze. Il brianzolo incrocerà Lorenzo Patta (altro Campione Olimpico della 4×100) e i britannici Reece Prescod e Jeremiah Azu, oltre al ghanese Benjamin Azamati e all’ivoriano Arthur Cissé. Da non perdere la britannica Dina Asher-Smith sui 200 metri, ma soprattutto Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso. C’è grande attesa per rivedere Alessandro Sibilio sui 400 metri ostacoli, dove incrocerà ...