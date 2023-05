Atletica | Larissa Iapichino apre la stagione | debutto in Grecia prima del Golden Gala

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023)farà il propriostagionale nella giornata di mercoledì 24 maggio al Meeting di Kallithea, alla periferia di Atene. La toscana ha scelto la capitale greca per l’esordio all’aperto, dopo aver conquistato una splendida medaglia d’argento agli Europei Indoor. Per la saltatrice in lungo si tratterà di una tappa di avvicinamento al, terza tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 2 giugno nella sua Firenze. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, era stata protagonista di un superlativo balzo a 6.97 metri in quel di Istanbul, salendo così sul secondo gradino del podio nella rassegna continentale in sala. Bisognerà ripartire dall’exploit in terra turca, l’obiettivo è quello di essere grande protagonista ai Mondiali di Budapest, ormai lontani meno di ...