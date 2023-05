Atletica | Larissa Iapichino ad Atene per aprire la stagione all’aperto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) Di nuovo in pedana. Scatta ladell’Azzurra, dopo lo splendido argento conquistato agli Europei indoor e quando ormai è sempre più vicino il momento del Golden Gala Pietro Mennea a Firenze. La ventenne saltatrice delle Fiamme Gialle sarà in gara nel lungo mercoledì 24 maggio al meeting di Kallithea, nella periferia di. Una trasferta all’estero per tornare in azione a poco più di una settimana dall’atteso appuntamento del 2 giugno allo stadio Ridolfi, davanti al suo pubblico. Negli occhi c’è ancora la spettacolare finale di Istanbul, all’inizio di marzo, dove la figlia d’arte allenata dal papà Gianni è balzata al record italiano al coperto di 6,97 superando il primato della mamma Fiona May, all’ultimo salto, dimostrando una straordinaria tempra agonistica nel ...