(Di martedì 23 maggio 2023) Come in ogni maggio degli ultimi sette anni, anche in questo finale di stagione si diffondono voci sempre più insistenti di un Gian Piero...

Nelle scorse ore questaè venuta meno. Il designatore arbitrale dell'AIA Gianluca Rocchi ... la Fiorentina è caduta 1 - 0 per mano dell'al Gewiss Stadium. Nelle gare disputate all'...Traguardo che passerà dalle sfide ade Torino , vediamo quali sono le combinazioni possibili, con la sempre presenteJuve. SENZA PENALIZZAZIONE JUVENTUS - Se oggi la Juventus ...Se e solo se, è sempre quella l', l'si qualificherà almeno in Europa League. Altrimenti sarà difficile resistere alla tentazione, per i Percassi e altri giovani come Scalvini e ...

Atalanta, c'è un'incognita sul futuro di Gasperini Calciomercato.com

Come in ogni maggio degli ultimi sette anni, anche in questo finale di stagione si diffondono voci sempre più insistenti di un Gian Piero Gasperini ai saluti con l'Atalanta. Il Napoli fino a ieri semb ...Inter, per questo finale di stagione peserà molto la condizione di Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi nel derby di ritorno di Champions League ...