... almeno sui posti di sostegno, dalla I fascia(le graduatorie per le supplenze), come da noi ... grazie a un contratto da noi voluto e firmato, di ottenere trasferimento a migliaia di neo. ...... i posti di sostegno dove è in servizio nel 2022/23 il personale docente assunto daprima ... in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docentida concorso ......attende risposte dalla Commissione europea non solo sulle immissioni in ruolo da tutte le, ma ... riguarda anche gli insegnanti cosiddetti "ingabbiati", ovvero coloro che sono statiin ruolo ...

Assunti GPS 2022/23, valutazione finale anno prova entro giugno. Ecco perché Orizzonte Scuola

Reclutamento docenti, mobilità, Pnrr, contratto. Sono tanti gli argomenti toccati dalla segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci, intervistata da ‘Il diario del lavoro’: “Potremmo dire che ...In attesa di prendere visione del numero ufficiale delle immissioni in ruolo di docenti nel 2023 da parte del Mef, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, continua a parlare di 1 ...