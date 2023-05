Ascolti tv | vince ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ su Rai1

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – La seconda puntata della fiction dinon è undasi è aggiudicata glitv della prima serata di ieri con 2.920.000 telespettatori e il 16,1% di share. Al secondo posto per numero di telespettatori c’è ‘L’Isola dei Famosi’ che su Canale 5 ne ha ottenuti 2.530.000 con il 18,7% di share, più alto di quello della fiction per via della maggiore durata del programma. Terzo classificato, ‘Report’ s Rai3, con 1.733.000 telespettatori e l’8,9%, seguito da ‘Report Plus’ che ha raccolto 1.253.000 telespettatori e il 7,7% di share. Su Rai2 ‘N.C.I.S. Los Angeles’ ha conquistato 943.000 telespettatori con il 4,7% di share e, a seguire, ‘Blue Bloods’ con 845.000 e il 5,2%. Su Italia ‘Suicide Squad’ ha totalizzato 935.000 telespettatori con il 5,4%, mentre Retequattro ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 22 maggio:"Vivere non è un gioco da ragazzi". Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...TV ieri 22 maggio 2023 nell'access prime time Rai1 sinegliTV di ieri 22 maggio 2023 nell' access prime time con Cinque Minuti , che ottiene 4.037.000 spettatori con il 21.6% ...

