Ascolti tv | i dati di lunedì 222 maggio 2023

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Bene la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi Nella serata di ieri,22, su Rai Uno la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi conquista 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Alle spalle in onda su Canale 5, L’Isola dei Famosi 17 porta a casa 2.530.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles si ferma a 943.000 spettatori pari al 4.7% di share. Blue Bloods segna 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia Suicide Squad registra 935.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 bene sempre Report con 1.733.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 811.000 spettatori con il 5.5% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.