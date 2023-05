ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2023 | STABILE L’ISOLA DEI FAMOSI 18 | 7% | IN CALO VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI 16 | 1% | REPORT 8 | 9% | ONLY FUN SFIORA IL 4% | TV8 AL 3 | 7% COL FILM DEL POMERIGGIO

(Di martedì 23 maggio 2023)TV 22· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3018 37.72 PT – 8008 40.33 24 – 2969 37.11 PT – 7105 35.78 Tg1 Rassegna Stampa – 261 9.15Tg1 – 940 18.51Tg1 Mattina – 656 12.94UnoMattina – 731 16.76Storie Italiane – 805 18.36Storie Italiane – 841 16.21È Sempre Mezzogiorno! – 1646 16.88Tg1 + Tg1 Ec. – 3188 26.33 + 2590 21.89Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1742 15.00Oggi è un Altro Giorno Short – 1633 16.61Cerimonia Commemorativa A. Manzoni – 1002 13.60Tg1 + Pres. ViD – 1070 15.02 + 1445 19.21Vita in Diretta (17.27) – 1991 23.14L’Eredità – 2604 23.46L’Eredità – 3631 25.81 (finale 3730 25.67)Tg1 – 4306 24.49Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4037 21.57 + 4696 23.26Non è Unda– 2920 16.07Vittime Collaterali + Viva Rai2! – 707 7.10 + 277 ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 22: vince "Vivere non è un gioco da ragazzi". Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...TV ieri 222023: Quarta Repubblica arriva a 811mila spettatori per il 5,5% di share Canale 5 vince in prima serata con L'Isola dei Famosi , seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% ...tv lunedì 222023, in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha conquistato una media di 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 -...

Ascolti tv, lunedì 22 maggio 2023: Vivere non è un gioco da ragazzi (16.1%), L’Isola dei Famosi (18.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

A loro si sono richiamati ieri Cinque Stelle. «Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che ...Quasi testa a testa nella sfida tv di ieri sera, lunedì 22 maggio. A vincere il prime time è la fiction di Rai 1, Vivere non è un gioco da ragazzi, con 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Secondo post ...