Ascolti TV 22 maggio 2023 | Isola dei Famosi o Vivere non è un gioco da ragazzi

(Di martedì 23 maggio 2023)TV 22Tv 22Nuovo lunedì sera in compagnia con L’deiin prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi si scontra per la seconda volta con la fiction Rai “non è unda”. La vittoria del confronto della settimana precedente è andata al reality Mediaset. Tra le altre proposte della serata c’è Report su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e Suicide Squad su Italia 1. A seguire:TV 22, i dati auditel di ieri sera. Auditel 22deio ...

A partire da giovedì 25il cabaret tornerà con le repliche, per quattro prime serate che ... E Mediaset ha deciso di far opposizione rilanciando Zelig in prima serata, dopo gliraccolti ...... il Ciutat de Barcelona, il 17 e 18. Il biglietto aereo acquistato tramite una buona agenzia ... troppo entusiasmo, ci parlotta, la vetrata impedisce che il signore che mi precede...... il "GialappaShow", in onda da ieri, 21ogni domenica alle 21.30, su TV8, e in simulcast su ... L'esperimento è riuscito e gliquesta mattina lo hanno confermato tant'è che in molti si ...

Ascolti tv e dati Auditel 21 maggio: Fazio trionfa con Che tempo che fa, esordio col botto per la Gialappa's Virgilio Notizie

Violenze sulla moglie poco più giovane di lui: giudizio immediato per un 79enne di Benevento, già allontanato da casa ...(Primaonline) Domenica 21 maggio la tv di Stato domina il preserale e la prima serata, ma anche l’access prime time. Sul terzo gradino del podio ci finisce ‘Qui rido io’, in onda su Rai 1: oltre 1,6 ...