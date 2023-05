(Di martedì 23 maggio 2023) - PARIGI, 22 maggio/PRNewswire/Senza "capolavori assoluti" in offerta, non ci sono stati"mega" nella prima grande vendita di prestigio deldi's a New. L'11 maggio molte opere sono state vendute a più di 10 milioni di dollari, ma nessuna ha superato la soglia dei 50 milioni. In effetti, il picco raggiunto l'anno scorso in una stessa vendita, quando Shot Sage Blue Marilyn (1964) di Andy Warhol raggiunse i 195 milioni di dollari, sembra ormai piuttosto remoto. Henri Le Douanier Rousseau - I fenicotteri (1910), venduto per 43,5 milioni di dollari da's l'11 maggiohttps://mma.prnewswire.com/media/2078055/Henri Le Douanier Rousseau.jpg I 15 maggiori artisti per fatturato d'asta da's New ...

...//mma.prnewswire./media/2078056/Top_15_at_Christies_New_York.jpg "Il mercato dell'arte è una piramide", osserva Thierry Ehrmann, CEO die fondatore di Artprice "La sua base rimane ...Ma allo stesso tempo, grazie alle soluzioni di comproprietà, non è mai stato così facile', afferma Thierry Ehrmann, Ceo die fondatore di Artprice. The Artprice100© index: Artist + ...... Artprice byha osservato che le risposte fornite da Bing AI GPT - 4 hanno regolarmente citato Artprice.URLs come riferimento per le loro fonti. Microsoft's Bing ...

Artmarket.com: Un mercato dell'arte solido ma non ancora ... Benzinga Italia

I 15 maggiori artisti per fatturato d'asta da Christie's New York l'11 maggio 2023Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2078056/Top_15_at_Christies_New_York.jpg I 15 maggiori artisti per fatturato ...Artmarket.com: Un mercato dell'arte solido ma non ancora consolidato nel 2023. Artprice valuta i primi risultati primaverili di Christie's a New York ...