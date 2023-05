Apple | posizioni di lavoro aperte per un nuovo super progetto

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 23 maggio 2023) Non è ancora entrata nel mondo dei pieghevoli, nonostante un mercato florido. Forse perchésta lavorando ad altro, a un. Molto più ambizioso. Samsung ha aperto un mondo nel segmento degli smartphone pieghevoli. Un segmento dove ci si sono fiondati in tanti: Xiaomi, Motorola, OPPO, perfino Google con il Pixel, praticamente tutti. Tutti, fatta eccezione di, altro che iPhone pieghevoli, c’è molto altro – ILoveTradingA Cupertino, a quanto pare, hanno altre strategie di mercato, alcune delle quali potrebbero essere annunciate addirittura nel prossimoWorldwide Developers Conference, o WWDC se preferite, in programma da lunedì 5 a venerdì 9 giugno all’Park, o in diretta streaming, sempre se preferite. Ci potrebbe essere perfino ...