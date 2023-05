Apple | in arrivo una nuova interfaccia per iPhone e iPad ed inedite funzioni per gli utenti con disabilità

(Di martedì 23 maggio 2023)ha presentato in anteprima nuove funzionalità software per aiutare gliconcognitive, visive, uditive e motorie, oltre a strumenti in grado di aiutare le persone che non parlano o che rischiano di perdere la capacità di parlare.Assistive Access supporta le persone con...

Per i creativi che usano l'iPad come strumento principale per la loro attività, l'di Final Cut Pro e Logic Pro in versione tablet era un evento particolarmente atteso: le due ...chip con...... anche seha pubblicato una descrizione generica che indica " un primo sguardo a interessanti aggiornamenti inper le piattaformepiù avanti nel corso dell'anno ". Per il resto, si ...... come la prova definitiva che dopo aver abbondantemente soddisfatto i propri utenti pro... la buona notizia per chi vuole risparmiare è che, ora che è passato qualche mese dall'sul mercato,...

Apple fa la sua mossa | In arrivo la sua IA Player.it

Il keynote di apertura si terrà il 5 giugno, alle 19:00 (ora italiana), e offrirà una panoramica sulle novità in arrivo per tutte le piattaforme Apple. Il keynote di apertura, che commenteremo insieme ...Con un nuovo comunicato stampa, Apple ha voluto ricordare ad utenti e sviluppatori che la WWDC 2023 inizierà il 5 Giugno con il keynote di apertura e poi una serie di straordinari eventi online e dal ...