Aperitivo Festival | una tre giorni dedicata all’aperitivo a Milano

(Di martedì 23 maggio 2023) Non c’è aperitivo senza… e viceversa. Torna quest’anno. e per la sua seconda edizione il World Aperitivo Day, si amplia e si trasforma in un grandechiamato Aperitivo. Si svolgerà dal venerdì 26 alla domenica 28 maggio presso il Nhow Hotel in via Tortona 35 e in diverse location di. Saranno tre giornate dedicate al rito amato dagli italiani, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’aperitivo come momento conviviale, le eccellenze agroalimentari italiane e la creatività dei professionisti del settore, sensibilizzando anche al consumo responsabile di alcolici. Il World Aperitivo Day è la giornata internazionale dell’aperitivo, lanciata l’anno scorso con la firma del Manifesto dell’Aperitivo. Questo è il primo documento nato per codificare, promuovere e proteggere uno dei rituali più ...