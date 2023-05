Antimafia | Verini a Balboni | ‘colpo a Pd? Elezione Colosimo colpo a vittime’

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Votando lacome Presidente, questa destra non ha colpito il Pd, ma ha dato uno schiaffo a tante associazioni e familiari di vittime di mafia e terrorismo che avevano chiesto di evitare questa scelta, per le occasioni di contatto e rapporto della stessacon un personaggio della destra stragista ed eversiva. Vogliamo dirlo al Presidente Fdi in Affari Costituzionali,: è a queste associazioni, a queste famiglie che dovete rispondere, non al Pd, che ha chiesto di tenere conto di questo appello e della testimonianza di dolore e impegnodi queste persone”. Così Walterdel Pd. L'articolo CalcioWeb.

... a queste famiglie che dovete rispondere, non al Pd, che ha chiesto di tenere conto di questo appello e della testimonianza di dolore e impegnodi queste persone'. Lo afferma Walter,...... ha rivendicato il senatore Walter, scelto come capogruppo dem nell'organismo. "Siamo con le ... ha rivendicato invece Federico Cafiero De Raho , ex procuratore nazionalee deputato M5s,...Parole della neo - presidente della commissione, la parlamentare di FdI Chiara Colosimo, ... Per questo a cose fatte Walter, Pd, scende nel corridoio davanti alla sala stampa e dice che ...

Commissione Antimafia, Verini capogruppo dem: «Elezione di ... Umbria 24 News

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Votando la Colosimo come Presidente Antimafia, questa destra non ha colpito il Pd, ma ha dato uno schiaffo a tante associazioni e familiari di vittime di mafia e terrorism ...Le opposizioni escono dall’Aula per protestare contro la deputata di Fratelli d’Italia, contro il cui nome si erano sollevate diverse associazioni. A pesare i ...