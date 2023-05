Antimafia | Orlando | ' è celebrazione al contrario | sgomento per no approccio unitario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Provo un senso die rammarico. Non cogliere l'esigenza di unad un passaggio così forte dal punto di vista simbolico è un grave errore. Se la maggioranza andrà avanti senza ne' ascoltare ne' interloquire con chi ha sollevato obiezioni produrrà un danno grave alla commissione, un'istituzione che ha svolto un ruolo importante nella lotta al fenomeno mafioso. E lo farà in un giorno come questo. Unaal". Così il deputato Pd ed ex Ministro della Giustizia, Andrea, a Repubblica.it. "Noi abbiamo dato disponibilità a convergere su un nome in grado di rappresentare tutte le forze politiche - spiega- scegliendolo insieme anche nell'ambito della maggioranza, ci auguriamo che questa ...