Antimafia | Mirabelli | ' servirebbe unità | maggioranza divide'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Nel giorno in cuiun messaggio dinella lotta alle mafie nel ricordo del sacrificio di Falcone e della sua scorta, lasceglie di fare in Commissioneuna scelta divisiva che indebolisce la commissione stessa. Si è preferito scegliere guardando agli interessi di partito anziché a quello di un'istituzione come che è patrimonio comune di chi combatte le mafie dentro e fuori dal Parlamento”. Lo scrive su Fb il senatore del Pd Franco, componente della Commissione