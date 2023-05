Antimafia | la destra vota Colosimo Pd e M5s non partecipano per protesta | “Ignorati i timori dei parenti delle vittime delle stragi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Per la prima volta il presidente della commissioneè un politico sgradito ai familiariche hanno insanguinato l’Italia. Un record quello collezionato dal centro, che hato per Chiaracome nuovo numero uno di Palazzo San Macuto. Dopo sette mesi d’impasse, infatti, la maggioranza ha deciso di far insediare la nuova commissione in un giorno evocativo, quello del trentunesimo anniversario della strage di Capaci. La prima riunione dell’organo parlamentare, però, è diventato un caso: come avevano annunciato, infatti, i parlamentariopposizioni hanno infatti abbandonato l’aula per. Articolo in ...