Antimafia | Colosimo presidente ma è scontro | Pd | M5S e Avs escono dall’aula

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – E’tra maggioranza e opposizione sulla nomina della deputata FdI Chiara, poi eletta alla presidenza della Commissione parlamentare, oggi riunita per la prima seduta della nuova legislatura. La maggioranza è andata dritta sulla candidatura della deputata finita al centro di alcune polemiche dopo un servizio di ‘Report’ sulla presunta conoscenza con l’ex Nar Luigi Ciavardini. Dal M5S, poi seguito dal Pd, era però arrivato lo ‘stop’ ancora prima della votazione: “Se questo è il nome – spiegavano – non parteciperemo al voto”. Dem, Cinquestelle e Avs sono quindi uscitisenza votare.è comunque stata elettaottenendo 29 voti, mentre 4 voti sono andati a Dafne Musolino (Per le autonomie). Una scheda bianca. ...

Ci sono voluti otto mesi per avere la nuova Commissione parlamentaredel governo Meloni. Al di là del caso della presidenza , con Chiara, ci sono tre imputati : Giuseppe Castiglione, Francesco Silvestro e Anastasio Carrà. È questa la strategia ...Solo dopo pochi minuti, la maggioranza vota proprio per la super meloniana Chiara. Perché, dicono i suoi colleghi di partito, "ha le carte in regola". Abbonati per leggere anche Leggi i ...Diversa la posizione del Terzo Polo: 'Noi ci siamo distinti perché non si esce dalle aule del Parlamento, men che meno se si tratta dell'. Ovviamente non abbiamo votato per Chiara, ...

Antimafia: Colosimo eletta presidente, l'opposizione abbandona l'aula Agenzia ANSA

E alle vittime di tutte stragi,di stampo mafioso e terroristico”, sono queste le prime parole della deputata FdI Chiara Colosimo, appena eletta presidente della commissione bicamerale Antimafia.Chiara Colosimo è stata eletta presidente della commissione Antimafia con 29 voti, quelli della maggioranza che registrava una assenza nelle sue fila. Quattro voti sono andati a ...