Antimafia | Avs non partecipa a voto presidente**

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa. In queste condizioni è importante che le opposizioni chiedano unitariamente maggiore rispetto istituzionale e per questo non parteciperemo alper eleggere il o la presidente". Lo si apprende da fonti di Avs.