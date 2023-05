Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 23 maggio

Leggi su zon

(Di martedì 23 maggio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 23Linda è sempre più decisa a restare e conserva la sua determinazione e positività, anche se un ennesimo appuntamento “galante” è fallito. Intanto per Julia non è affatto facile ritrovarsi 24 ore su 24 con Diana che cerca di organizzarle la vita. L’iperattività di Diana comincia ad essere insostenibile per Julia che, insieme a Leo, inventa una scusa per potersi allontanare temporaneamente dalla madre.Un ...