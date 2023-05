Annalisa | “Bellissima” è triplo platino | “Mon amour” platino

(Di martedì 23 maggio 2023) SAVONA – “, Mon. Grazie a tutti! Oggi giornata indimenticabile”. Cosìsui propri canali social, annunciando i risultati conseguiti dai suoi ultimi due singoli. In “Mon”, la cantante savonese parla di un momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro: “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”. L'articolo L'Opinionista.

... come Mon Amour e. Ma cosa possiamo aspettarci da Disco Paradise Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l'arrivo dinel ritornello non lascia scampo: al ......irriverente del comico (e youtuber) Luca Ravenna e dalla performance canora di. Una ... "Campagne molto diverse tra loro, che hanno in comune unacreatività, ma anche un impatto sul ...... a sostenere Benedetta Strazzera e Nicola Porrà c'è l'allenatore Francesco Poma, e poi... Resta comunque un'esperienzaAggiungerei fuori e dentro il campo. Ci siamo trovati benissimo.

È il momento di Annalisa: Disco Paradise con Fedez e J-Ax corona il ... Music Fanpage

Un weekend di musica in Puglia, il 27 e 28 maggio, per "Road to Battiti", il tour di preparazione al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Sabato sera a Fasano, in provincia di ...Annalisa è fresca delle hit “Mon Amour” e “Bellissima”, in cima a tutte le classifiche. J-Ax e Dj Jad sono tornati quest’anno, in occasione di Sanremo, con il primo inedito dopo vent’anni, una ...