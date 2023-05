Angela Finocchiaro | il dramma del tumore al seno | ' Salva grazie alla prevenzione | ma il male resta nella mente'

, 67 anni, nel 2010 si è dovuta sottoporre ad un'operazione a causa di un tumore al seno . L' attrice parla dell'esperienza della sua malattia , richiamando più volte l'importanza ...... da piccola la guardavo ed ero completamente innamorata di quel tipo di televisione, di attrici come Carla Signoris eche ironizzavano sul mondo femminile. Fantastiche. Non so ...Da un mesetto, per fortuna, e arrivata una donna a parlare con il povero Banderas: la bravissima, che con la sua ironia svagata ha reso ancora piu accattivante la pubblicita, e ...

Angela Finocchiaro e il tumore al seno: «Scoperto con l'ecografia. Cruciale scacciarlo con il cuore» ilmessaggero.it

Angela Finocchiaro, 67 anni, nel 2010 si è dovuta sottoporre ad un'operazione a causa di un tumore al seno. L'attrice parla dell'esperienza della sua malattia, ...Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...