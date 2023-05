Angela Finocchiaro e il tumore al seno individuato grazie ai controlli | «Più facile toglierlo dal corpo che dalla mente»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) La diagnosi l’ha avuta nel 2010, a ridosso di Natale, e in pochi giorni si è operata. Può sembrare paradossale, ma quella perè stata la parte meno difficile. «Il dopo è stato più subdolo», ha detto all’evento Ieo per le donne, organizzato dall’Istituto europeo di oncologia per chi ha affrontato o sta affrontando unal, che ha richiamato a Milano al Teatro Manzoni oltre mille pazienti da tutto il Paese. L’attrice milanese, 67 anni, ha parlato della sua esperienza, dell’importanza della prevenzione e delle insidie di una malattia che non colpisce solo il, ma rimane impressa anche nella. «Ero particolarattenta alla prevenzione, ogni anno facevo dei. Per me è stato meglio aver avuto la ...