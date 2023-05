Andrea Delogu porta Somatoline nella bellezza del futuro

Leggi su amica

(Di martedì 23 maggio 2023) (fotoSkinExpert) Body positivity e body shaming, ma anche body neutrality, inclusione, self acceptance: il mondo dellasta lottando per liberarsi di stereotipi ed etichette. E, magari, provare ad accettarsi senza pregiudizi e con un pizzico di ottimismo. Un cambiamento dell’idea stessache sa sorprenderesua diversità variegata e non omologata, da celebrare e proteggere ogni giorno. Un percorso imnte e difficile, cheSkinExpert ha deciso di intraprendere al fianco di. Scrittrice, conduttrice, attrice, speaker e, ora, anche Ambassador e Direttrice creativa del brand milanese,ha fatto di ironia e carisma due punti di forza della sua ...