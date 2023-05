Andrea De Gennaro fratello dell’ex capo della Polizia è il nuovo comandante generale della GdF

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023)Deè ilGuardia di Finanza. La nomina è arrivata dal Consiglio dei ministri. DeGianni Deè nato a Roma e ha 63 anni. Raccoglie il testimone da Giuseppe Zafarana, nominato presidente dell’Eni. Una scelta in continuità visto che Dedi corpo d’armata, era dal novembre 2022 ilin Seconda. In precedenza tanti i ruoli ricoperti nelle Fiamme Gialle. Tra il 2020 e il 2022 è statoInterregionale dell’Italia Centrale, in precedenza aveva ...