Ancora sul Boca Juniors | la storia lascia sempre traccia di sé

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 23 maggio 2023) Cercando un video sulsono capitato su un filmato di Samp TV, pubblicato sul sito della Sampdoria, in cui parla un certo Luca Sessarego (Consigliere dell’Associazione Liguri nel Mondo). Si tratta di un video che mi hato a dir poco perplesso per la categoricità e l’infondatezza di alcune affermazioni in esso contenute. La pubblicazione di questo filmato è di sei o sette anni fa. Ma ne ho preso visione solo recentemente e tale visione mi ha spinto a scrivere queste righe. Prima di tutto il consigliere Sessarego parla del dono alla Sampdoria di un libro sulladella “Bombonera” (stadio del club xeneize), fatto da un membro del Consiglio di Amministrazione del, Sergio Brignardello, forse senza sapere che si tratta di un discendente di una famiglia genoana in cui, per stessa ammissione di ...