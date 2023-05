Ancelotti e il caso Vinicius | ' Protocolli obsoleti Condannare il razzismo non basta | servono fatti'

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Real Madrid non può permettersi di perdere un uomo come Carlo. In un momento delicatissimo, con l'incredibile attenzione politica generata nel mondo dalsofferto a Valencia da ...

Leggi anche: 'Tutto lo stadio ha chiamato Vinicius scimmia. E' una vergogna. La gara era da fermare' Valencia: insulto razzista a Vinicius, gara sospesa per 10'. Poi il brasiliano viene ......è unisolato. Non sono 46.000 persone razzisti e lì mi scuso, ma non ce ne sono né uno né due. Il protocollo va applicato due ore prima della partita e durante la partita. È obsoleto"....Sulera intervenuto anche il tecnico del Real Carloin conferenza stampa. Nel post, Vinicius aggiunge 'Mi hanno augurato la morte, esposto una bambola impiccata, tante urla criminali..

Lo sfogo di Ancelotti contro gli insulti nel calcio: Ci urlano figlio di ... Sport Fanpage

Il Real Madrid non può permettersi di perdere un uomo come Carlo Ancelotti. In un momento delicatissimo ... Ci dicono che sono stati casi isolati, ma secondo me se iniziano a prendere tutti quelli che ...'Vinicius non ha perso l'entusiasmo e ama il Real', dice il tecnico italiano MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Non è calcio, è inumano'. Vinicius ...