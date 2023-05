Amici | svolta nel talent | due volti amati pronti a dire addio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 maggio 2023)prepara la rivoluzione in vista della nuova edizione: diversi addii annunciati nel programma Neanche il tempo di mandare in archivio l’edizione numero 22 didi Maria De Filippi che già iniziano a rincorrersi le voci in vista della nuova stagione. Come riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip, nelle scorse ore, la nuova edizione deldi Canale Cinque dovrebbe presentare delle importanti novità nel team che andrà a valutare e giudicare le performance dei futuri allievi. Come circolato anche nelle ultime settimane, sembra cosa certa l’di due personaggi moltodal pubblico di, ovvero Arisa e Raimondo Todaro. La prof di canto dovrebbe salutare così come il ballerino e potrebbero concretizzarsi due ritorni, altrettanto graditi dai seguaci della ...