Amici | Maria De Filippi prende un' importante decisione | addio a

(Di martedì 23 maggio 2023) Arriva un'novità per il talent show diDe: ecco cosa ha deciso la conduttrice per i ragazzi dell'anno prossimo Quest’anno è stato ricco di cambiamenti per la trasmissione condotta daDe. Sono rimasti uguali le modalità secondo cui si sono svolte i serali e le puntate per accedere a quest’ultimo. I ragazzi hanno dovuto conquistare la loro maglia difendendo il proprio banco con tantissime sfide e prove dei professori prima di poter indossare la maglia d’orata tanto ambita. Ritorna poi con grandissimo piacere del pubblico la cantante Arisa che occupa nuovamente il posto del canto. Un ulteriore cambiamento è avvenuto nel serale dove, Stefano De Martino, Stash dei the Kolors e il principe Emanuele Filiberto, hanno lasciato spazio a nuovi giudici. Come esperto del ...

di Giorgio Bongiovanni Il Prefetto di PalermoTeresa Cucinotta ha fatto emettere alla Questura un'ordinanza fascista che limita il diritto ... anticostituzionali, guerrafondai e "" dei ...non ha fatto in tempo a concludersi che giàDe Filippi pensa alla prossima edizione. La produzione sarebbe infatti già al lavoro per stabilire nuovi accordi. L'obiettivo Il ritorno di ...Ad annunciare la morte della giornalista, su Twitter, è stata Francesca Chaoqui: "miei,Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo ...

Amici, Maria De Filippi stravolge tutto: spuntano due "nuovi" nomi Liberoquotidiano.it

Si parla da diverse settimane di possibili novità in vista per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. In particolare, nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le voci dell’addio di due ...Angelina Mango è stata la vera rivelazione di Amici 22. Intervistata da Fanpage, la bravissima cantautrice ed ex allieva di Lorella Cuccarini è tornata a parlare del suo intenso percorso nella famosa ...