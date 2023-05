Amici 23 | primi rumors | chi entra e chi esce | il ritorno di due nomi storici del talent e due addii?

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 maggio 2023) Da poche settimane si è conclusa la ventiduesima edizione di, il longevoshow di Maria De Filippi, ma la grande macchina organizzativa non si ferma mai. E così, stando alle ultime indiscrezioni, pare siano già in corso i lavori per la prossima edizione di23. Cosa è emerso finora?23,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.