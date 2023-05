Amici 22 | Wax svela se c’è possibilità di una collaborazione con Angelina Mango | “Direi che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 maggio 2023) Wax è sicuramente uno dei maggiori protagonisti di quest’ultima edizione di22. Il cantante, che si è classificato terzo durante la puntata finale che ha decretato vincitore assoluto Mattia Zenzola, si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 per il suo carattere fumantino. Ma non solo. Wax infatti è stato apprezzato da grandi e piccini per il suo talento, sia nel saper cantare, sia nel saper comunicare in modo sempre originale. Grandissimi progetti per lui in vista per la sua carriera che sembra adesso prendere sempre più forma. Il 26 maggio infatti pubblicherà il suo primo progetto che prenderà il nome “Anni ’70”. Al suo interno l’omonima traccia (ormai famosissima) e la cover di Laurea ad Honorem di Marracash e Calcutta, che Wax aveva già presentato in trasmissione, ricevendo grandi apprezzamenti. L’ex allievo del talent show, si è concesso una lunga ...