Alta tensione sul Pnrr La terza rata non si sblocca

(Di martedì 23 maggio 2023) Com’è noto la Commissione europea ha bocciato il restauro dello stadio di Firenze e la costruzione di uno stadio e di un palazzetto dello sport a Venezia. Ad annunciarlo era sto lo stesso ministro degli Affari europei, il, Sud e la Coesione Territoriale Raffaele Fitto durante la sua informativa al Parlamento suldel 26 aprile, specificando che non potranno essere realizzati con i fondi del. E meno male che erano pronti. Dopo le prime due rate delprese da Draghi, il Governo Meloni non riesce ad incassare laQuesto l’accordo raggiunto con la Commissione europea che, a sentire Fitto e anche il collega dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, stava ultimando la fase di valutazione sul rispetto degli obiettiviraggiunti dall’Italia al 31 dicembre 2022. “Nelle ...

Anche l'uso della frenata rigenerativa , che cattura l'energia cinetica della frenata e la converte in energia elettrica che carica la batteria addel veicolo, può sconvolgere l'...E' sempre piùlasul dossier Pnrr, con il governo che difende l'opera in corso sulla revisione dei progetti, la Ue che invita a non ridurre l'ambizione del piano mentre l'opposizione chiede un ...... per tre anni, l'azzeramento degli oneri di sistema per le imprese energivore utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e/altissimadelle imprese ...

Elicottero precipita nelle campagne, stava controllando le linee dell'alta tensione RavennaToday

"Juve ad alta tensione", titola stamani il Corriere di Torino. Alla vigilia della sfida di Empoli, Allegri risponde alle critichedi Szczesny («non sa bene l’italiano») e parla del suo futuro… Leggi ...Albenga. Una mozione presentata dalla maggioranza contro il consigliere Diego Distilo, discussa a porte chiuse e a microfoni spenti, ha letteralmente acceso il consiglio comunale di Albenga, non certo ...