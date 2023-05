(Di martedì 23 maggio 2023) Le immagini e i video che arrivano delle città sommerse dell'Emilia Romagna, i volti disperati e imploranti per la propria vita, lasceranno una traccia indelebile nei nostri pensieri. Se c'era un modo tragicamente perfetto per raccontare gli effetti devastanti che il cambiamento climatico genera...

Alluvioni e infrastrutture, ma l'unica grande opera è la messa in sicurezza del territorio Today.it

Un fascicolo per l’ipotesi di reato di disastro colposo è stato aperto dalla Procura di Ravenna in merito all’alluvione che ha flagellato il territorio della provincia romagnola. Al momento l’inchiest ...Nell’ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico l’ISPRA ha indicato che il 93,9% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed ...