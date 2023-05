(Di martedì 23 maggio 2023) Si tratta di risorse che serviranno per garantire i soccorsi immediati, come anticipato da Giorgia Meloni durante il sopralluogo in alcuni centri colpiti. Cdm formalizza la nomina di De Gennaro comandante della Gdf

...attivisti - come quello che ha travolto l'Emilia - Romagna a seguito della devastante, a ... Le Forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, e in poco tempo hanno portatoi presenti. '...Le modifiche al tracciato sono indicate sul sito web www.viadeglidei.it e sui canali social delladegli Dei, per maggiori informazioni si può contattare l'ufficio di informazioni turistiche ...... che saranno consegnati entro sabato alla popolazione emiliana colpita dall'. I punti di raccolta sono: l Idrovolante pubPucci Boncambi dalle ore 16:30 alle 20 e il Gandalf pub in...

Alluvione, via libera al decreto legge: oltre 100 milioni per l’emergenza Il Sole 24 ORE

Sono oltre cinquanta i ciclisti amatoriali della storica associazione di Forlimpopoli andati in soccorso dei cittadini alluvionati ai Romiti e a San Benedetto ...Blitz di Ultima generazione al Senato: gli ecoattivisti si versano addosso taniche di fango facendo riferimento all'alluvione dell'Emilia Romagna.