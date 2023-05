Alluvione | via libera al decreto da 2 miliardi Meloni | prime risposte Giovedì Von der Leyen in Emilia-Romagna

A poca distanza dal ritrovamento dell'ultima vittima dell'nel Ravennate - un 68enne scomparso da mercoledì scorso, il cui cadavere è stato ritrovato ... al civico 73 diChiesuola. ...Si tratta di Fiorenzo Sangiorgi, risiedeva a Fusignano inFiumazzo Pini - scrive sui social il ... Il bilancio delle vittime dell'in provincia di Ravenna sale a 7 deceduti. La Procura di ...Inutile anche quantificare i ritardi a lavoro: per ora, l'Appennino - così come tutte le zone più colpite dall'- vive in una sorta di tempo sospeso. Adesso c'è da spalareil fango, ...

Alluvione, via libera del Cdm al Decreto emergenza. Meloni: "Primo stanziamento di oltre 2 miliardi" RaiNews

Allarme a Conselice per l’acqua stagnante: l’ipotesi di richiami vaccinali. L’ultimo corpo recuperato a Lugo sarebbe di un agricoltore di 68 anni ...È stata trovata, a Lugo, la 15esima vittima dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Il cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio ...