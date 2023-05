Alluvione | stop a tasse e multe per 1 milione di persone e imprese

alle tasse Nell'esecutivo l'idea è prendere a riferimento il 'decreto Ischia' con cui si è ... se è vero che tra fine aprile e la castastrofe dei giorni scorsi è stata colpita dall'un'...Caccia ai fondi per risollevare l'Emilia Romagna. Governo al lavoro sul testo del 'dl alluvioni' che questa mattina è atteso sul tavolo del consiglio dei ministri. Il dl è tuttora in via di ..., arriva lofiscale Sospensione termini fiscali e previdenziali per le zone colpite dall'fino a fine anno. La macchina burocratica si è... Maltempo in Emilia Romagna: 5 morti, ...

Alluvione in Emilia-Romagna, stop a bollette, mutui e scadenze fiscali: tutti gli aiuti Corriere della Sera

La situazione aggiornata sull’alluvione in Emilia Romagna, oggi, martedì 22 maggio 2023: continua l'emergenza maltempo, con la Protezione civile che ha diramato avviso di allerta meteo rossa per ...Dopo il rinvio per la drammatica condizione che l’Emilia Romagna sta vivendo a causa dell’alluvione, oggi a Imola si torna a giocare nel turno unico che vede la Luciana Mosconi Ancona impegnata contro ...