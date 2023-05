... uno a pompa e un Kalashnikov,pistole e vasto munizionamento • Possibile svolta nel ... scivolato al terzo posto Titoli Corriere della Sera:, tutte le misure la Repubblica: '...... "In Emilia - Romagna il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimio cinque ... Inoltre, nelle aree colpite dall'sono a rischio almeno cinquantamila posti di lavoro tra ...... è composto da otto ciclisti eassistenti, che già lo scorso anno abbiamo avuto modo di ...realtà e manifestare la gratitudine per la vicinanza dimostrata dal gruppo nel periodo dell'...

Alluvione, quattro procure già al lavoro. Niente indagati in attesa delle denunce La Stampa

dal nostro inviato IMOLA Quella colonna imponente di camion rosso Ferrari avanza nella fanghiglia che copre le mattonelle del paddock dell’autodromo di Imola: sui cassoni sono ...L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì e Cesena. Situazione ancora critica, invece, a Ravenna e dintorni. Urso: “Attiveremo Fondo garanzia al massimo”. Oggi si terrà il Cdm dedicato ...