Alluvione | oggi in Cdm 300 milioni dal governo

(Di martedì 23 maggio 2023) Le auto della mafia all’asta per ricostruire. La Regione: 6 miliardi di danni. Salvini contro Meloni: no a Bonaccini commissario

Sta lentamente migliorando la situazione, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma sono ancora tante le situazioni di difficoltà legate agli allagamenti. Per- anche se non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli dei fiumi - è stata rinnovata l'allerta rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Attesa per il ...... lo scorso sabato era stato Vasco Rossi - nato a Zocca, in provincia di Modena - ha condiviso le informazioni per far arrivare le donazioni (Iban IT69G0200802435000104428964, causale '...a Palazzo Chigi il governo decreterà lo stato di emergenza • Laura Pausini devolverà il ... il 1° e il 2 luglio, in piazza San Marco, a Venezia) ai comuni romagnoli colpiti dall'. ...

Alluvione Emilia Romagna, oggi le prime misure Adnkronos

Nelle zone disastrate dalle inondazioni c'è il problema legato a dove portare e ammassare i tantissimi mobili e oggetti da buttare. A Forlì è stata individuata quest'area in zona Amadori dove c'è un v ...La situazione aggiornata sull’alluvione in Emilia Romagna, oggi, martedì 22 maggio 2023: continua l'emergenza maltempo, con la Protezione civile che ha diramato avviso di allerta meteo rossa per ...