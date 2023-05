Alluvione | Meloni | cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni

"Vorrei raccontare i provvedimenti licenziati, che offrono prime importanti risposte ai territori colpiti dall'in Emilia Romagna" ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al ......è stato illustrato dalla Presidente del Consiglioin conferenza stampa. "Vorrei raccontare i provvedimenti licenziati, che offrono prime importanti risposte ai territori colpiti dall'...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervento al termine del Cdm che ha approvato il decreto maltempo."Prevediamo un rafforzamento dell'accesso al fondo di garanzia per le ...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al 'decreto Alluvioni'. Nel documento le prime misure per far fronte all'emergenza che ha mes ...Il decreto stanzia anche 580 milioni di euro per garantire la cassa integrazione in deroga a tutti i dipendenti per tre mesi. Ai lavoratori autonomi costretti a interrompere la propria attività è ...