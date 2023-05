Alluvione in Romagna | in carrozzina a spalare il fango tra i volontari arrivati a Forlì - A Tgcom24 | Non sono un eroe

Via libera del Consiglio dei ministri al primo pacchetto di aiuti per le popolazioni colpite dall'in Emilia -e Marche . Il governo ha approvato un decreto legge contenente 'interventi urgenti' per 'fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali' che hanno colpito le ...Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l'Italia in Emilia, colpiti dalle alluvioni dovute all'emergenza maltempo. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all'alba di oggi anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì , grazie all'imponente ...14.50,Meloni:2mld e stop alle tasse Il decreto approvato dal CdM "dà prime importanti risposte" per l'in Emilia. Così la premier Meloni, dopo il Consiglio dei ministri. Previsto uno stanziamento di oltre 2 miliardi. Sospesi "i versamenti tributari e contributivi fino al 31/8". Per i ...

Alluvione in Emilia-Romagna, in arrivo le prime misure del governo - Cronaca Agenzia ANSA

Dopo le iniziative di Ferrari e della Formula 1 anche la casa del “Toro” scende in campo a sostegno delle popolazioni colpite ...Soltanto 24 ore fa sul tema era arrivato l’alert della Prefettura di Forlì-Cesena e oggi arrivano i dati dopo l’alluvione in Emilia-Romagna: 6 ordigni bellici inesplosi affiorano dal fango. Lo ...